Что будет, если вместо обычной воды пить минералку

Источник материала: Tut.by

Поддержание необходимого уровня жидкости важно для регулирования температуры тела, транспортировки питательных веществ и очищения организма. Вода даже действует как смазка и амортизатор для суставов. И хоть многие знают, что им нужно увеличить суточное потребление воды, порой люди не могут себя заставить это сделать. Но что если разнообразить процесс тем, что пьешь минеральную воду? The Conversation объяснил, стоит ли так поступать.



Фото: pixabay.com

Как действуют «газики»?

Газированная вода получается в результате насыщения ее углекислым газом. То приятное ощущение во рту после газировки на самом деле — химическая активация рецепторов на языке, реагирующих на эту кислоту. И в этом есть проблема: кислота может навредить зубам.

Наружный слой зуба — зубная эмаль — это самая твердая ткань организма. Она состоит из минерала — гидроксиапатита, который содержит кальций и фосфат. Слюна в основном содержит воду, но в ней тоже есть кальций и фосфат.

Между минералами зуба и минералами слюны есть баланс. Рот и слюна обычно имеют рН от шести до семи, но когда он снижается до пяти с половиной — молекулы кальция и фосфата «высвобождаются» из зубов и попадают в слюну. Это может произойти из-за углекислоты в газированных напитках.

Как газированная вода вредит зубам?

Процесс деминерализации создает крошечные поры в зубах, и эмаль начинает растворяться. Изначально поры микроскопические, и их можно закупорить, восполнив запасы кальция или фосфата или заменив кальций фторидом (именно так содержание фторида в зубной пасте помогает защищать зубы). Но как только количество потерянного зубного минерала достигает определенного уровня, поры уже не восстановить.

Если часто пить газировку, большое количество минералов может быть растворено, появится риск разрушения зубной эмали.

И хоть обычная газированная вода лучше для зубов, чем ароматизированные газированные напитки (диетические или обычные), имеющие более низкий уровень рН, для восстановления водного баланса все же лучше подходит обычная вода (ее рН близок к семи). Кстати, содовая вода может содержать некоторые «минералы» для вкуса, а они — содержать натрий. Помните об этом, если вы регулируете употребление соли.



Фото сайта razvitierebenka.info

Есть ли альтернативы обычной воде?

В интернете много информации о том, что газированная вода снижает аппетит. Но нет научных фактов, доказывающих, что она каким-то образом поможет обуздать аппетит. Да, питьевая газированная вода наполнит желудок, но она не останется в нем дольше, чем обычная.

На наполненность желудка не повлияет и то, что вы будете запивать еду газированной водой вместо обычной. С научной точки зрения трудно измерить чувство голода, а это означает, что все исследования основаны на личных чувствах очень разных людей. А Европейское агентство по безопасности продуктов питания не поддерживает какие-либо сведения о продуктах или напитках, которые якобы повышают сытость.

Национальная служба здравоохранения Англии советует пить от шести до восьми стаканов жидкости в день. Помимо воды в эту норму включается молоко с более низким содержанием жира и напитки без сахара, в том числе чай и кофе. Вода — это здоровый и относительно недорогой напиток, который помогает утолить жажду в любое время. Он не имеет калорий и не содержит сахаров, которые могут навредить зубам в отличие от множества спортивных, энергетических и газированных напитков, которые продают в супермаркетах.

Но если вы заменяете сладкие безалкогольные напитки минеральной водой, то это шаг в правильном направлении. Потому что в 25% случаев сахар в организм человека поступает из сладких газировок, они же повышают кислотность полости рта. А большинство минеральных вод не имеет добавленных сахаров (хотя лучше эту информацию уточнить на этикетке). И все же когда нужно увеличить потребление жидкости, то обычная вода — это предпочтительный вариант, хотя минералка и может стать альтернативой, помогающей восполнять водный баланс.