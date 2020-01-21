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Что будет, если вместо обычной воды пить минералку
Источник материала: Tut.by
Поддержание необходимого уровня жидкости важно для регулирования температуры тела, транспортировки питательных веществ и очищения организма. Вода даже действует как смазка и
Как действуют «газики»?
Газированная вода получается в результате насыщения ее углекислым газом. То приятное ощущение во рту после газировки на самом деле — химическая
Наружный слой зуба — зубная эмаль — это самая твердая ткань организма. Она состоит из минерала — гидроксиапатита, который содержит кальций и фосфат. Слюна в основном содержит воду, но в ней тоже есть кальций и фосфат.
Между минералами зуба и минералами слюны есть баланс. Рот и слюна обычно имеют
Как газированная вода вредит зубам?
Процесс
Если часто пить газировку, большое количество минералов может быть растворено, появится риск
И хоть обычная газированная вода лучше для зубов, чем ароматизированные газированные напитки (диетические или обычные), имеющие более низкий уровень рН, для восстановления водного баланса все же лучше подходит обычная вода (ее рН близок к семи). Кстати, содовая вода может содержать некоторые «минералы» для вкуса, а они — содержать натрий. Помните об этом, если вы регулируете употребление соли.
Есть ли альтернативы обычной воде?
В интернете много информации о том, что газированная вода снижает аппетит. Но нет научных фактов, доказывающих, что она каким-то образом поможет обуздать аппетит. Да, питьевая газированная вода наполнит желудок, но она не останется в нем дольше, чем обычная.
На наполненность желудка не повлияет и то, что вы будете запивать еду газированной водой вместо обычной. С научной точки зрения трудно измерить чувство голода, а это означает, что все исследования основаны на личных чувствах очень разных людей. А Европейское
Национальная служба здравоохранения Англии
Но если вы заменяете сладкие безалкогольные напитки минеральной водой, то это шаг в правильном направлении. Потому что в
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Многие люди знают, что им нужно увеличить суточное потребление воды, но порой они не могут себя заставить пить обычную воду. Поможет ли минералка?
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