Ремонт инсталляции - это больно. Сантехник рассказал о правильном монтаже подвесных унитазов

Источник материала: Tut.by

В 80-х годах прошлого века производители сантехнического оборудования свершили маленькую технологическую революцию — придумали унитаз, который не стоит на полу, а парит в воздухе. Новинка понравилась маркетологам — они составили целый список ее достоинств: легко делать уборку, пол сохраняет однородный рисунок при отделке плиткой, помещение зрительно кажется более просторным. В итоге системы инсталляции подвесной сантехники вошли в моду и потеснили на рынке привычные унитазы. А что думают об этой конструкции сантехники? Какие у нее слабые места и на что обратить внимание при выборе производителя?



Фото: kranik.by

Сразу скажем, что ничего плохого о подвесных унитазах от нашего эксперта по монтажу сантехнического оборудования Вячеслава Авдевича мы не услышали.

— Это очень надежная и современная конструкция, хорошее инженерное решение, — говорит он. — Инсталляция — это великолепное изобретение.

Что представляет собой система инсталляции подвесной сантехники? Это рамная стальная конструкция со смывным бачком, которую крепят к полу и стене. Металлическая рама, на которую подвешивается унитаз, несложная. Она крепится в четырех точках, две из которых находятся на стене, еще две — в полу. Чашу унитаза держат два штыря, вмонтированные в раму. Если система инсталляции закреплена профессионально, по всем правилам, то бояться того, что унитаз отвалится под весом пользователя, не стоит. Система рассчитана на вес человека до 400 килограмм.





В большинстве случаев рядом с инсталляцией может монтироваться вся черновая сантехника: трубы водопровода и отопления, приборы учета и запорная арматура. Фальшстена, скрывающая элементы конструкции, может продолжаться не до самого потолка, образуя полку для всякой мелочи и нишу под установку водонагревателя.

Встраиваемые сливные бачки у подвесного унитаза отличаются от обычных тем, что изготовлены из пластика и дополнительно теплоизолированы. И это вовсе не защита от замерзания — таким образом исключается образование конденсата на стенках бачка.

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Обычно система инсталляции комплектуется трубами для подключения унитаза к канализации. Однако некоторые сантехники предпочитают использовать гофрированную трубу. Наш эксперт настоятельно не рекомендует такое подключение — надежнее будет воспользоваться жесткой трубой, которая идет в комплекте.





Шпильки для крепления унитаза следует ввернуть до нанесения финишной отделки на стены, чтобы не пришлось сверлить отверстия наугад, пытаясь попасть в резьбовое отверстие рамы.

Раму инсталляции обшивают водостойким гипсокартоном в два слоя и на получившуюся стену наносят финишную отделку: плитку, краску, штукатурку.

Если стена, в которую спрятана инсталляция, отделывается плиткой, то стоит расположить кнопку либо по центру плитки, либо прямо по шву.





Во время монтажа на выступающие шпильки на борта подвесного унитаза наносится санитарный герметик, который служит как резиновая прокладка и дополнительно его фиксирует.

При выборе надо учитывать распространенность модели инсталляции в Беларуси. Дело в том, что срок службы арматуры сливного бачка подвесного унитаза не безграничен, рано или поздно эти детали нужно менять. И если унитаз был от какого-то редкого для нашего рынка производителя или речь идет о снятой с производства модели, то ремонтопригодность под вопросом — нужной детали может и не быть. Все это может закончиться большим ремонтом — надо снимать плитку, разбирать обшивку, менять инсталляцию.

Специалисты рекомендуют выбирать инсталляции от производителя с именем, хорошо известным на нашем рынке. Они надежны, долговечны, ремонтопригодны. В случае поломки детали к ним можно найти и через 10 лет.

На долговечность арматуры инсталляции сильно влияет качество воды. В системе водоснабжения должна стоять хорошая водоподготовка с фильтрами тонкой очистки, очищающая воду от песка, железа.





— Если из крана течет жесткая вода, то со временем на стенках бачка и арматуре может образоваться известковый налет. Есть универсальный способ очистки. Покупается 6 литров 9%-го уксуса и заливается в бачок — все отложения на запорной арматуре и стенках смывного бачка исчезают.

Средняя цена установки инсталляции — 80 рублей.