На семье лежит «телевизорное проклятье». Адвокат комментирует историю о бракованной технике

Источник материала: Tut.by

В постоянной рубрике «Советы адвоката» мы публикуем ваши письма с вопросами, относящимися к сфере права. Сегодня адвокат комментирует историю о «сложной технике».





— Если есть какие-то бытовые проклятия, то на нашей семье уже давно лежит «телевизорное проклятье»: на моей памяти ни один телевизор не был куплен нами беспроблемно, в каждом что-то да было не так или вскорости становилось не так — ломалось, барахлило и т.д. После последней покупки маленького телевизора на кухню мы вообще зареклись покупать их. Это было пару лет назад. В этом маленьком телевизоре постоянно что-то ломалось. Но проблема была в том, что ломалось постоянно что-то новое. И как нам объясняли тогда, телевизор — это «сложный товар» и поменять его нам могли, только если бы ломалось одно и то же. Короче, сколько мы ни бились, телевизор так и остался у нас. И в чем прикол с этими поломками, я не поняла до сих пор.

Но весь последний год муж всеми силами умолял купить новую большую плазму в зал. Такая есть у наших близких друзей, и это реально очень удобно. Одна только возможность смотреть фильмы прямо из интернета на большом экране чего стоит! В общем, я сдалась. На Новый год мы с родителями устроили мужу сюрприз и подарили гигантскую плазму.

Как вы могли догадаться, она оказалась бракованной. На экране есть светлое пятно, которое не исчезает. Пока оно не особо мешает смотреть, но что будет при каждом следующем включении — большой вопрос. Да, мы в конечном итоге забили и прекратили попытки поменять тот старый маленький телевизор на кухне. Но стоимость плазмы в разы больше, вопрос принципиальный: неужели они не проверяют товары и не понимают, что за такие деньги продают товар, который потом нельзя даже поменять, потому что он какой-то там «сложный»? Я хочу во что бы то ни стало поменять этот телевизор на другой точно такой же по модели, но нормальный, качественный. И мне важно, чтобы в магазине поняли это и быстро этот вопрос закрыли. Поэтому прошу вас рассказать, что и как я для этого должна сделать.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ» +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

Начнем с хорошей новости: как раз между покупками вами телевизоров законодательство о защите прав потребителей претерпело определенные изменения. В том числе они коснулись технически сложных товаров. Исходя из вашего письма можно сказать, что эти изменения должны помочь вам отстоять свои права. Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что, как и раньше, в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь № 778 от 14.06.2002 года, телевизор относится к категории технически сложных товаров.

Кроме того, как и раньше, существуют особенности защиты прав потребителей при приобретении подобных — технически сложных — товаров.

А вот сами особенности защиты прав изменились.



Фото: pixabay.com

Для сравнения: раньше они состояли в том, что потребитель мог потребовать замены технически сложного товара только в случае обнаружения в нем существенных недостатков.

Справочно: в соответствии с абз.21 п. 1 ст.1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (далее — Закон), существенным недостатком товара является:

неустранимый недостаток; недостаток, который не может быть устранен без:

несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара, определяемой на момент устранения недостатка);

несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка);

недостаток, который выявляется неоднократно; недостаток, который проявляется вновь после его устранения; другие подобные недостатки.

Из вашего обращения усматривается, что несколько лет назад вы не смогли добиться замены телевизора, именно потому что не подтвердился существенный характер выявленных в нем недостатков.

Следует знать: после произошедших изменений в законодательстве, в соответствии с редакцией Закона от 13.06.2018 года, потребитель вправе предъявить требование о замене недоброкачественного технически сложного товара на товар надлежащего качества вне зависимости от того, являются ли обнаруженные недостатки существенными.

Обратите особое внимание: принципиально важно сделать это в течение 30 дней со дня передачи товара продавцом потребителю (п. 7 ст. 20 Закона).

В противном случае, по истечении указанного срока требование о замене технически сложного товара может быть предъявлено потребителем только в следующих случаях:

при обнаружении в товаре существенного недостатка (то есть любого из указанных выше недостатков); при нарушении установленных законом сроков безвозмездного устранения недостатков товара (то есть первым делом придется заявить именно требование о безвозмездном устранении недостатков товара).



Фото: pixabay.com

На заметку: в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о замене такого товара продавец обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом — заменить его в течение 14 дней со дня предъявления соответствующего требования (п. 1 ст.23 Закона).

Следует знать: за нарушение прав потребителя исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством и (или) договором (п. 1 ст. 15 Закона).

Важно: за нарушение сроков замены товара продавец, допустивший такое нарушение, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены товара (п. 1 ст. 26 Закона).

Сверх того можно требовать выплаты денежной компенсации в счет возмещения причиненного морального вреда, а также убытков, если таковые были понесены.

Мой личный совет: для достижения поставленной цели — замены некачественного товара вам следует официально обратиться с соответствующим требованием (претензией) к продавцу. Я рекомендую делать это в письменном виде.

Обращаю ваше внимание, что направление продавцу письменной претензии — это не обязательный шаг с точки зрения законодательства. Однако, как показывает опыт адвокатов нашего бюро, устные переговоры с продавцом крайне редко позволяют потребителю оперативно добиться желаемой цели. Кроме того, учитывая указанный выше тридцатидневный срок, вам принципиально важно должным образом зафиксировать факт своего своевременного обращения к продавцу. Очевидно, что письменная претензия поможет в этом значительно лучше, чем устные переговоры.

Что касается содержания вашей претензии, то установленной формы для ее написания нет. Важно последовательно отразить в данном документе ход событий, выявленные вами недостатки, а также свои требования по данному поводу к продавцу. Как показывает практика адвокатов нашего бюро, грамотное изложение позиции, ссылки в претензии на действующее законодательство, в том числе на нормы, устанавливающие ответственность продавца за нарушение прав потребителя, помогают усилить позицию потребителя, стимулировать процесс переговоров и в конечном итоге — добиться поставленных целей.



Фото: pixabay.com

В заключение еще раз акцентирую ваше внимание: вам необходимо как можно быстрее обращаться к продавцу, чтобы не пропустить установленный законом тридцатидневный срок. Оказавшись за пределами этого срока, вы сами усугубите свое положение, поскольку для замены телевизора вам потребуется подтверждение того, что выявленные в телевизоре недостатки действительно носят характер существенных. А вы по своему опыту знаете, что получить подобное заключение не так просто.

Если же ваша попытка разрешить возникшую спорную ситуацию мирным путем не увенчается успехом, то для защиты своих нарушенных прав придется обращаться в суд.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: претензию, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Напоминаем, что вы также можете рассказать нам о своей проблеме и получить консультацию адвоката в режиме онлайн. Для этого максимально подробно расскажите о том, что с вами случилось, и отправьте письмо в редакцию по адресу lina@tutby.com.