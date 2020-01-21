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Рейтинги зашкаливают! Самые популярные ведущие итальянских передач о футболе

21.01.2020 08:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянский футбол популярен не только за счет топ-клубов и игроков первой величины, но и благодаря своеобразным телевизионным шоу, жанр которых не меняется уже несколько десятилетий. На каждом большом телеканале есть передача, одной из ведущих которых является эффектная итальянка. Рейтинги этих программ зашкаливают. С помощью галереи SPORT.TUT.BY вы поймете, в чем причина.

Дилетта Леотта

Работающая на платформе DAZN Дилетта сейчас самая популярная ведущая футбольных шоу в Италии. Леотта работает на ТВ с 19-летнего возраста, а среди гостей ее шоу были Жозе Моуриньо, Андрей Шевченко, Паоло Мальдини и Роберто Манчини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рейтинги этих программ зашкаливают. С помощью галереи SPORT.TUT.BY вы поймете, в чем причина.
 
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