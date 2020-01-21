Их доблесть и отвага не знают границ





В минувшую пятницу в актовом зале Смолевичской детской школы искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Республики Беларусь. На празднике собрались работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Смолевичского района, ветераны службы, а также их близкие и многочисленные гости.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, и.о. председателя райисполкома Николай Парамонов, заместитель начальника Смолевичского РОСК подполковник юстиции Борис Цыбулько, заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома подполковник милиции Денис Бриневец и другие.

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