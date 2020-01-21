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Фабрика игрушек из Кобрина открыла завод в Турции
Источник материала: Партизан
В турецком Синопе 19 января официально открылась производственная площадка совместного турецко-беларусского предприятия по выпуску пластмассовых игрушек «Polesie TR».
Технический запуск был произведен 25 октября прошлого года,
Новое предприятие занимает площадь 16000 кв.м. и на нем работает 157 человек. Первая продукция сертифицирована и в середине декабря была отгружена потребителям. Сообщается, что инвестиции в новое производство составили около 5,5 млн долларов.
На торжественной церемонии основатели предприятия заявили, что планируют расширить присутствие на международных рынках, в первую очередь в странах южной Европы, Африки, Ближнего Востока.
Напомним, аналогичную фабрику кобринское предприятие планирует открыть в России. В феврале прошлого года было подписано соглашение о создании нового предприятия между СООО «Полесье», Корпорацией развития и правительством Ульяновской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
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В турецком Синопе 19 января официально открылась производственная площадка совместного турецко-беларусского предприятия по выпуску пластмассовых игрушек «Polesie...
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