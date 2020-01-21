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Фабрика игрушек из Кобрина открыла завод в Турции

21.01.2020 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В турецком Синопе 19 января официально открылась производственная площадка совместного турецко-беларусского предприятия по выпуску пластмассовых игрушек «Polesie TR».
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Технический запуск был произведен 25 октября прошлого года, сообщает пресс-служба СООО «ПП Полесье», пишет reform.by

Новое предприятие занимает площадь 16000 кв.м. и на нем работает 157 человек. Первая продукция сертифицирована и в середине декабря была отгружена потребителям. Сообщается, что инвестиции в новое производство составили около 5,5 млн долларов.


На торжественной церемонии основатели предприятия заявили, что планируют расширить присутствие на международных рынках, в первую очередь в странах южной Европы, Африки, Ближнего Востока.

Напомним, аналогичную фабрику кобринское предприятие планирует открыть в России. В феврале прошлого года было подписано соглашение о создании нового предприятия между СООО «Полесье», Корпорацией развития и правительством Ульяновской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
 
 
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В турецком Синопе 19 января официально открылась производственная площадка совместного турецко-беларусского предприятия по выпуску пластмассовых игрушек «Polesie...
 
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