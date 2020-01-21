Фабрика игрушек из Кобрина открыла завод в Турции

Новое предприятие занимает площадь 16000 кв.м. и на нем работает 157 человек. Первая продукция сертифицирована и в середине декабря была отгружена потребителям. Сообщается, что инвестиции в новое производство составили около 5,5 млн долларов.









На торжественной церемонии основатели предприятия заявили, что планируют расширить присутствие на международных рынках, в первую очередь в странах южной Европы, Африки, Ближнего Востока.





Напомним, аналогичную фабрику кобринское предприятие планирует открыть в России. В феврале прошлого года было подписано соглашение о создании нового предприятия между СООО «Полесье», Корпорацией развития и правительством Ульяновской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи.