Кислотные цвета, цепи, стильные мужчины и женщины 50 + Во что одеваются жители Берлина

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с разнообразием стилевых предпочтений в одежде жителей современных мегаполисов, виртуально путешествуя по мировым столицам с нашим fashion-гидом — руководителем Белорусской палаты моды, основателем Belarus Fashion Week Яниной Гончаровой. Мы уже побывали в Гонконге , Милане и Риге. На этот раз «рассмотрим» стиль берлинских модников.

Фото: Архив Янины Гончаровой

— Сразу оговорюсь, что текущая поездка в Берлин — примерно 15-я в моей биографии, — рассказывает Янина Гончарова. — Поэтому представление о городской культуре и стиле разных групп населения у меня достаточно разностороннее. За это время сложилась некая классификация, основанная на наблюдениях и личных выводах.

Я бы выделила два ключевых образа типичного берлинца: аскет и бунтарь. К первым я отношу представителей среднего класса и интеллигенции (врачи, инженеры, учителя) которые, как правило, предпочитают базу в гардеробе, зачастую подобранную в масс-маркете или у престижных брендов. Серый, бежевый, синий, бордовый и, конечно же, черный — цвета доминирующие. И это, кстати, там вполне приемлемо и обыденно. Но скучно.













Вторая группа наиболее интересна с точки зрения человека из мира моды. В моем ассоциативном ряду в эту категорию можно было бы отнести некоторых моих белорусских ровесников образца середины 1990-х, которые по различным гуманитарным программам ездили в европейские страны. Они и привозили в Беларусь первый секонд, который сейчас так ценится у молодежи. Их смелые сочетания в одежде выглядели весьма экзотично и свежо у нас в период тотального дефицита.

Собирательный лук такого «бунтаря» состоит из цветной многослойности: например, неоновые футболки выглядывают из-под оверсайз-худи, к ним — необычного кроя брюк а-ля шаровары или скинни, а джинсовая куртка обязательно расписана на манер граффити молодыми авторами. Ну и, конечно, яркие волосы. Интересно, что здесь много мужчин и женщин старше 50, которые не боятся носить ярко-кислотные цвета.













Частый аксессуар — цепи. Бижутерии, которая по происхождению напоминает настоящие технические цепи, которые можно купить в строительных и других специализированных магазинах!

Встретить такого персонажа можно повсеместно: и в метро, и на афтерпати после показов. То есть так может быть одет как представитель рабочего класса (среди них много мигрантов), так и художник, скульптор, галерист вне зависимости от возраста. Для себя я это объясняю мультикультурностью, сексуальной и свободой суждений, которыми пропитана атмосфера Берлина.

В общем, сравнивать Берлин с лондонским или миланским стритстайлом сложно, он слишком прост и при этом привлекателен для нашего менталитета.

















Что же касается гостей показов Берлинской недели моды, то здесь много интересно и необычно одетых людей. Но сказать, что они выбирают люксовые или дизайнерские бренды, нельзя. Основной показатель люкса, как всегда, сумки и обувь. А это замечено не было.

Первый ряд, как правило, занимают немки, они предпочитают сдержанные качественные вещи, total red, total blue. И, конечно, не забывают о вещах дизайнеров, на чей показ они приглашены. На показах, как всегда, много молодежи — это коллеги дизайнеров и младший дизайнерский состав.

Правда, местным СМИ все равно, как одеты модники, ведь самое главное — сделать фото известных в Германии гостей показа, и неважно какие бренды они выбрали.

Белорусская неделя моды пройдет с 20 по 26 апреля 2020