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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти
21.01.2020 09:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», - сообщает
Нефть будет доставляться железнодорожным транспортом.
Первого января Россия остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума.
Четвертого января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.
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Нефть будет доставлена через Клайпедский порт. Поставка намечена на 20-е числа января.
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