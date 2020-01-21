Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Нефть будет доставляться железнодорожным транспортом.

Первого января Россия остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума.

Четвертого января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.

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