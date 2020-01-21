В Беларусь идёт такси Bolt: сервис показал, за сколько будет возить пассажиров

Источник материала: KYKY

Мы уже писали , что изначально эстонский сервис Bolt по бронированию автомобилей, мотоциклов и скутеров идет в Беларусь. Служба публиковала в сети объявление о приеме на работу: искала в Минске человека на место операционного менеджера – «ключевую» должность в компании. Теперь Минск появился на сайте глобального сервиса, заметил TUT.by.

Bolt пока недоступен в Беларуси, однако тарифы уже показаны. Стоимость одного километра – 30 копеек, плюс надбавки за минуты езды. Минимальный заказ – 3,3 рубля. На сайте есть оговорка: тарифы приблизительные, цены «могут отличаться в зависимости от загруженности дорог, непредвиденных задержек, скидок и других факторов».

Для сравнения: вот условия «Яндекс.Такси» на поездки в «экономе» без учета коэффициента «Горячие часы»:

О том, что вскоре на беларуский рынок выйдет новый агрегатор такси, в октябре 2019-го говорил директор «Такси пятница» Олег Олихвер. С его слов, если Bolt заработает, то окажется в более выгодных условиях, чем перевозчики: агрегаторы такси не признаются официальной диспетчерской службой, и закон, который регулирует «правила игры» на рынке, на них не распространяется.

Компания Bolt была основана в 2013 году под именем Taxify, но сменила название на нынешнее в 2019 году. Сейчас сервис работает в более чем 30 странах по всему миру, обслуживая свыше 30 миллионов пользователей. В марте 2015 года на тот момент еще Taxify впервые пришел в Беларусь, начав с Гомеля. После запуска с ним сотрудничали около сотни таксистов, а за первые два месяца работы в приложении зарегистрировались четыре тысячи пассажиров. Однако в 2017 году сервис покинул нашу страну, пространно намекнув, что в будущем работа возобновится.