Помпео: США работают над сменой власти в Венесуэле

Caracol TV Помпео рассказал, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия «работает фундаментально», и США намерены продолжать действовать в том же направлении, пишет "Новое время" . В эфире телеканалаПомпео рассказал, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия «работает фундаментально», и США намерены продолжать действовать в том же направлении, пишет





«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (Николас) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — отметил госсекретарь.





По его словам, «предстоит еще много работы», но США «продолжают работать над проектом».





«В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее», — добавил Помпео.





На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему «просто вести переговоры с собственным народом, который он погубил».









В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.





Россия признает Николаса Мадуро законным главой государства. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.