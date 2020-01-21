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Помпео: США работают над сменой власти в Венесуэле

21.01.2020 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.

В эфире телеканала Caracol TV Помпео рассказал, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия «работает фундаментально», и США намерены продолжать действовать в том же направлении, пишет "Новое время".

«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (Николас) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — отметил госсекретарь.

По его словам, «предстоит еще много работы», но США «продолжают работать над проектом».

«В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее», — добавил Помпео.

На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему «просто вести переговоры с собственным народом, который он погубил».


В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

Россия признает Николаса Мадуро законным главой государства. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле.
 
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