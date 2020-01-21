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В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китайские медики бьют тревогу: неизвестным вирусом заразились уже около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Зарегистрировано три случая летального исхода. При этом, согласно оценкам британских экспертов, на самом деле число заразившихся новым вирусом может быть гораздо больше – около 1700 человек. В связи с этим ученые считают, что количество выявляемых случаев заболевания продолжит расти.
Ситуацию с коронавирусом нового типа отслеживает Минздрав Беларуси. Усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в нашей стране. В частности, информируются туроператоры, проводится соответствующая работа в аэропортах.
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Новости Китая. Китайские медики бьют тревогу: неизвестным вирусом заразились уже около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40...
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