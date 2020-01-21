ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посуда из IKEA оказалась токсичной

21.01.2020 09:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные кружки — посуда оказалась опасной для здоровья. Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020-го. Причиной стала их токсичность: тесты показали превышение уровня дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе.


«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS (розовая, синяя или бежевая) с надписью Made in India ("Сделано в Индии" — прим. Ленты.ру), немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода Malm.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные кружки — посуда оказалась опасной для здоровья. Об этом говорится в заявлении компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский водитель установил рекорд скорости на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика