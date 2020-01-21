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Саснович проиграла Миннен и во второй раз в карьере выбыла в первом раунде Australian Open
Источник материала: Tut.by
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович проиграла бельгийке Грит Миннен в первом раунде открытого чемпионата Австралии (призовой фонд — 22,75 млн долларов) — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7. В этом поединке Саша открыла счет седьмому десятку невынужденных ошибок.
В первой партии сначала Грит Миннен (119 WTA), а затем и Александре Саснович (94 WTA) удалось реализовать тройной брейк-пойнт. До конца сета ни одна из теннисисток больше не уступала геймы на подаче. Вот и в двенадцатом гейме, имея два сетбола, Саша не смогла избежать тай-брейка.
В этой части матча Миннен получила преимущество в четыре очка. Вскоре Саша размочила счет, отыграла один мини-брейк, допустила несколько неточностей в розыгрышах, выиграла очко на подаче и уступила в перестрелке на задней линии — 3:7.
Отметим, что по виннерам в первом сете Саснович превзошла Миннен — 14:7, а также допустила на пять невынужденных ошибок меньше — 16:21, то есть играла чище и агрессивнее соперницы, но не извлекла из этого пользы.
На старте второго сета Саснович оформила брейк, однако уже вскоре проигрывала со счетом 1:2. На смене сторон корта Саша запросила медицинский тайм-аут, а после возвращения на площадку выровняла положение — 2:2. В завершении игрового отрезка Саснович сделала еще один брейк и в десятом гейме на двойном сетболе выиграла очко в розыгрыше — 6:4.
В третьем сете Миннен захватила лидерство благодаря брейку во втором гейме. Саснович ответила обратным брейком в седьмом гейме, тем самым сократив отставание в счете до минимума — 3:4. В восьмом гейме Саша отыграла два брейк-пойнта и на геймболе исполнила подачу на вылет — 4:4.
В десятом гейме Саснович со второй попытки реализовала геймбол. Затем Миннен взяла гейм на подаче «под ноль» и получила второй шанс принять на победу в матче. После выстрела Саши в аут Грит получила двойной матчбол. На первом матчболе бельгийка приняла в сетку, а на втором — мяч после удара Саши приземлился в аут.
Итог поединка, который длился два часа и тридцать пять минут, — 7:6 (7:3), 4:6, 7:5 в пользу Грит Миннен. Это ее первая победа на турнирах серии «Большого шлема».
Напомним, что лучшим выступлением 25-летней Александры Саснович на Australian Open является выход в третий раунд, что теннисистке удавалось в 2018 и 2019 годах, а худшим — вылет из розыгрыша АО после первого раунда в 2017-м и 2020-м.
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В этом поединке Саша открыла счет седьмому десятку невынужденных ошибок.
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