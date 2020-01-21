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Какими плюсами обернутся со временем новые отношения Минска и Москвы

21.01.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Формирование цен и договоренности будут более прозрачными, а диверсификация поставок нефти поспособствует росту всей экономики считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук.

Если поиск других источников для покупки нефти будет успешным, это приведет к обнулению былой зависимости от одного поставщика, рассказал эксперт в интервью TUT.by. Уйдет и страх одномоментного роста цен или резкого сокращения поставок. Значит, будет снижаться уязвимость экономики от различных политических и других неэкономических событий — таков вывод экономиста.

Эти же новые условия вполне могут стать толчком для повышения конкурентоспособности и поиска рыночных факторов для получения более значимой экспортной выручки в других отраслях.

— Для той же нефтехимии или оптовой торговли это шок сегодня. Но в будущем он вынудит их вести себя более рыночным образом и прилагать больше усилий для того, чтобы быть конкурентоспособными в новых условиях, — объяснил Дмитрий Крук.

Эксперт подчеркнул, что зацикленность на нефтепереработке и зависимость от нее всей экономики до сих пор лишала ресурсов другие отрасли и мешала им раскрыться в полную силу.

— В результате, как показывает ряд исследований, стагнирует экспортная корзина. Она не диверсифицируется, мы не переходим в группы более продвинутых экспортных товаров, а экспортируем то, что умеем, — как говорится, по наитию. То есть экспорт не развивается по качественным показателям. Это становится своего рода барьером для развития, — сказал Дмитрий Крук TUT.by.

Если удастся диверсифицировать поставки нефти, нефтепереработка начнет работать по рыночным принципам, связанные с ней отрасли вынуждены будут искать новые пути повышения конкурентоспособности и развития, тогда станет повышаться производительность там, где она может расти в силу экономических причин, замкнутость экспорта на определенные товары будет снижаться. А вместе с тем производители вынуждены будут искать возможность диверсифицировать свой экспорт, способствуя тем самым росту экономики.
 
 
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Формирование цен и договоренности будут более прозрачными, а диверсификация поставок нефти поспособствует росту всей экономики считает старший научный...
 
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