Вечером в понедельник, 20 января, принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.





Об этом сообщает The Sun.





По данным издания, принц пропустил вечерний прием в Букингемском дворце, где он являлся одним из организаторов.





Напомним, в среду вечером, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали на своей странице в Instagram заявление, в котором сообщили, что отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи.





Спустя несколько дней королева Елизавета собрала принца Чарльза, принца Уильяма и советников, после чего она выпустила заявление, что поддерживает желание герцога и герцогини Сассекских.