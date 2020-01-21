|
В Турции будут производить белорусские игрушки
21.01.2020 09:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В турецком городе Синоп начало работу совместное белорусско-турецкое предприятие по изготовлению игрушек.
Сборочное производство с современным оборудованием разместилось на площади 16 тысяч квадратных метров. Там же разместились склады полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятие, на котором заняты 157 человек, работает круглосуточно, сообщает телеканал
Предполагается, что сделанные игрушки будут поставляться на рынки стран Южной Европы, Ближнего Востока и Африки. Отправлять в эти регионы продукцию из Беларуси нерационально из-за сложной логистики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В турецком городе Синоп начало работу совместное белорусско-турецкое предприятие по изготовлению игрушек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)