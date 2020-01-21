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В Турции будут производить белорусские игрушки

21.01.2020 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Турции будут производить белорусские игрушки

В турецком городе Синоп начало работу совместное белорусско-турецкое предприятие по изготовлению игрушек.

Сборочное производство с современным оборудованием разместилось на площади 16 тысяч квадратных метров. Там же разместились склады полуфабрикатов и готовой продукции. Предприятие, на котором заняты 157 человек, работает круглосуточно, сообщает телеканал СТВ.

Предполагается, что сделанные игрушки будут поставляться на рынки стран Южной Европы, Ближнего Востока и Африки. Отправлять в эти регионы продукцию из Беларуси нерационально из-за сложной логистики.

 
 
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В турецком городе Синоп начало работу совместное белорусско-турецкое предприятие по изготовлению игрушек.
 
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