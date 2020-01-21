ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские таможенники пресекли ввоз растворимого напитка на 40 тысяч рублей

21.01.2020 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Брестские таможенники пресекли ввоз растворимого напитка на 40 тысяч рублей
Брестская таможня

Таможенники обнаружили груз при досмотре автомобиля DAF в пункте пропуска «Козловичи».

В автопоезде  из Нидерландов и Германии на территорию Евразийского экономического союза ввозились пищевые добавки, тефлоновое покрытие и посуда.

Среди указанного в документах товара находились незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка стоимостью свыше 40 тыс. белорусских рублей, сообщили в Брестской таможне.

По факту недекларирования начат административный процесс. Грозит штраф в размере до 30% стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации. 

Брестские таможенники пресекли ввоз растворимого напитка на 40 тысяч рублей
Минские таможенники пресекли 68 фактов «импорта» наркотиков в 2019 году
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком были спрятаны в грузовике, который ехал через белорусско-польскую границу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помпео: США работают над сменой власти в Венесуэле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика