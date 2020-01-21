Брестские таможенники пресекли ввоз растворимого напитка на 40 тысяч рублей

Таможенники обнаружили груз при досмотре автомобиля DAF в пункте пропуска «Козловичи».
В автопоезде из Нидерландов и Германии на территорию Евразийского экономического союза ввозились пищевые добавки, тефлоновое покрытие и посуда.
Среди указанного в документах товара находились незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка стоимостью свыше 40 тыс. белорусских рублей, сообщили в Брестской таможне.
По факту недекларирования начат административный процесс. Грозит штраф в размере до 30% стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.