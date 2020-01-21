Самая высокая точка для электрокара: Hyundai Kona Electric установил новый рекорд Гиннесса

Источник материала: Tut.by

Электрическая версия «паркетника» Hyundai Kona записала на свой счет новое достижение, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. Собранный в Индии экземпляр кроссовера Kona Electric смог заехать на высоту 5731 м на перевале Савула в Тибете.





Это новый рекорд в категории «Наибольшая высота, достигнутая электрокаром» — прежняя самая высокая точка над уровнем моря, на которую удавалось заехать электрокару, составляла 5 715,28 м. С помощью рекорда в Hyundai хотели показать надежность электромобиля в экстремальных условиях эксплуатации — при низких температурах, непрекращающемся снегопаде и гололеде.





Во время заезда Kona Electric подзаряжали при помощи портативного зарядного устройства. Ночью кроссовер заряжался с помощью стандартного переносного устройства, которое входит в стандартное оснащение электрокара. На спуске пополнять запас хода помогала система рекуперативного торможения.