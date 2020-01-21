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Раскрыты новые подробности о грядущих iPhone 12
Источник материала: Tut.by
Известный ресурс MacRumors со ссылкой на не менее авторитетный японский блог Macotakara
Напомним: от производителя в сентябре ждут не менее четырех смартфонов с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Из отчета Macotakara следует, что:
Также ожидается, что вся четверка смартфонов будет поддерживать сети пятого поколения (5G), хотя в некоторые страны могут поставлять устройства только с LTE. Скорее всего, гаджеты будут базироваться на процессоре Apple A14. Благодаря этому новинки, возможно, смогут сравняться по производительности с некоторыми ноутбуками MacBook Pro.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Смартфоны, вероятно, представят в сентябре.
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