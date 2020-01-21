ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раскрыты новые подробности о грядущих iPhone 12

21.01.2020 10:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный ресурс MacRumors со ссылкой на не менее авторитетный японский блог Macotakara раскрыл новые подробности о грядущих флагманских смартфонах компании Apple.


Напомним: от производителя в сентябре ждут не менее четырех смартфонов с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Из отчета Macotakara следует, что:

  • Толщина 6,7-дюймовой модели составит 7,4 мм. Это на 10% тоньше, чем iPhone 11 Pro Max (8,1 мм);
  • Все четыре смартфона оснастят OLED-панелями и системой распознавания лиц Face ID;
  • По высоте смартфон с дисплеем на 5,4 дюйма будет между iPhone SE и iPhone 8. По крайней мере один из аппаратов с 6,1-дюймовым экраном по высоте окажется между iPhone 11 и iPhone 11 Pro;
  • Устройство на 6,7 дюйма окажется выше iPhone 11 Pro Max;
  • Смартфон с 5,4-дюймовым экраном и младшая 6,1-дюймовая модель получат двойные основные камеры, идентичные таковой в iPhone 11;
  • Топовый 6,7-дюймовый iPhone оснастят тройной основной камерой с датчиками увеличенного в сравнении с iPhone 11 Pro Max размера;
  • 5,4-дюймовая, 6,7-дюймовая и как минимум одна 6,1-дюймовая модель будут оснащаться различным количеством отверстий для микрофона вдоль нижней части.

Также ожидается, что вся четверка смартфонов будет поддерживать сети пятого поколения (5G), хотя в некоторые страны могут поставлять устройства только с LTE. Скорее всего, гаджеты будут базироваться на процессоре Apple A14. Благодаря этому новинки, возможно, смогут сравняться по производительности с некоторыми ноутбуками MacBook Pro.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смартфоны, вероятно, представят в сентябре.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь идёт такси Bolt
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика