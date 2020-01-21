Раскрыты новые подробности о грядущих iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Известный ресурс MacRumors со ссылкой на не менее авторитетный японский блог Macotakara раскрыл новые подробности о грядущих флагманских смартфонах компании Apple.





Напомним: от производителя в сентябре ждут не менее четырех смартфонов с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Из отчета Macotakara следует, что:

Толщина 6,7-дюймовой модели составит 7,4 мм. Это на 10% тоньше, чем iPhone 11 Pro Max (8,1 мм);

Все четыре смартфона оснастят OLED-панелями и системой распознавания лиц Face ID;

По высоте смартфон с дисплеем на 5,4 дюйма будет между iPhone SE и iPhone 8. По крайней мере один из аппаратов с 6,1-дюймовым экраном по высоте окажется между iPhone 11 и iPhone 11 Pro;

Устройство на 6,7 дюйма окажется выше iPhone 11 Pro Max;

Смартфон с 5,4-дюймовым экраном и младшая 6,1-дюймовая модель получат двойные основные камеры, идентичные таковой в iPhone 11;

Топовый 6,7-дюймовый iPhone оснастят тройной основной камерой с датчиками увеличенного в сравнении с iPhone 11 Pro Max размера;

5,4-дюймовая, 6,7-дюймовая и как минимум одна 6,1-дюймовая модель будут оснащаться различным количеством отверстий для микрофона вдоль нижней части.

Также ожидается, что вся четверка смартфонов будет поддерживать сети пятого поколения (5G), хотя в некоторые страны могут поставлять устройства только с LTE. Скорее всего, гаджеты будут базироваться на процессоре Apple A14. Благодаря этому новинки, возможно, смогут сравняться по производительности с некоторыми ноутбуками MacBook Pro.

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