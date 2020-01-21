Дети про Ильича: «Владимир Ленин – образованный человек-находка»

Мы предложили ученикам одной из столичных гимназий написать небольшое эссе на тему "Что я знаю о Ленине". Результаты нас удивили. Приводим наиболее интересные цитаты.
- Владимир Ульянов умер в 1924 году, до образования СССР. Был представителем коммунистической партии. Лысый, с усами, высокий лоб, низкого роста.
- Ленин – вождь, глава пролетариата, великий человек, который многого добился в жизни.
- Его настоящая фамилия Ульянов. Жена – Надежда Крупская. Революционер, вождь пролетариата. В народе называют «дедушка Ленин». Забальзамирован в Мавзолее.
- Ленин – диктатор, вождь мирового пролетариата, лежит в Мавзолее. Умер в 1924 г. Жена – Крупская.
- Ленин – советский псевдоним Сталина. Вождь пролетариата. Характер скверный, не женат.
- Настоящая фамилия – Ульянов. В кругу своих - «дедушка Ленин». Внешность: борода, усы, широковатый лоб с заметной лысиной, невысокого роста.
- Ленин – Владимир Ульянович. Умер в 1924 году. Он забальзамирован в Мавзолее Кремля.
- Возглавлял всесоюзные съезды. Во время Октябрьской революции поднял массы. Настоящее имя – Ульянов Владимир Ильич. Человек-личность, который среди современного общества находит признание, восхищение, поклонение. Коммунист-революционер. Образованный, человек-находка. Умер из-за пули, на него покушались. Ныне покоится в Мавзолее, двери которого открыты всем желающим увидеть историю вживую.
- Ленин – лидер партии большевиков в СССР. После смерти его тело было помещено в Мавзолей.
- Бывший вождь большевиков СССР. Его тело лежит в Мавзолее (Кремль, Москва, Россия). Всемирная цитата Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
- Ленин лежит в Мавзолее, в Кремле. Ленин – жив, Ленин – жил, Ленин будет жить!
- Ленин – политик 20 века, участвовал в партиях. Его статуи находятся в разных городах бывшего СССР.
- Ленин – руководитель СССР.
- Вождь мирового пролетариата. Настоящее имя – В. Ульянов. Жена – Крупская. Произвел революцию. Лидер партии большевиков.
- Ленин – большевик, жестокий человек, настоящее имя – Ульян. Тело его до сих пор не похоронено.
- Ленин большевик, был убит выстрелом.
- В.И. Ленин (Ульянов) – один из инициаторов создания СССР. Был руководителем ЦК КПСС. Имел звание «народного вождя». Был ранен, когда Фани Каплан пыталась его застрелить. После смерти тело было помещено в московский мавзолей на Красной площади.
- Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов), российский и советский политический и государственный деятель, революционер, создатель партии большевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года.
- Владимир Ильич Ленин – 1-й Лидер Советского государства, государственный деятель, революционер, философ.
- Настоящая фамилия - Ульянов, создатель партии большевиков, государственный деятель, революционер.