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Профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь»

21.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

18 января 2020 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» состоялось массовое профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь»

18 января 2020 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» состоялось массовое профориентационное мероприятие «Пути получения профессионального образования в Республике Беларусь», в котором приняли участие 120 учащихся IX классов и 112 учащихся XI классов учреждений общего среднего образования Дзержинского района. На встречу со старшеклассниками приехали представители 11 высших, 5 средних специальных и 2 профессионально-технических учреждений образования:

Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей;

Областной аграрно-технический профессиональный лицей;

Несвижский государственный педагогический колледж имени Якуба Коласа;

БГУИиР Минский государственный радиотехнический колледж;

Минский филиал учреждения образования «Белорусский торговый экономический университет потребительской кооперации;

филиал БГПУ Полоцкий государственный лесной колледж;

Минский государственный колледж искусств;

Белорусский государственный университет радиоэлектроники и информатики;

Белорусский государственный экономический университет;

Белорусский государственный университет;

Барановичский государственный университет;

Белорусский государственный аграрно-технический университет;

Учреждение образования Федерации профсоюзов Белорусский международный университет «МИТСО»;

Белорусский государственный медицинский университет;

Минский государственный лингвистический университет;

Белорусский государственный национально-технический университет;

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка;

Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.

Представители учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования провели непринужденный диалог-презентацию с выпускниками, подробно рассказали о правилах приема, формах обучения, условиях проживания и отдыха студентов, раздали выпускникам рекламную продукцию:(газеты, визитки, буклеты и т.п.). Учащиеся смогли получить ответы на все интересующие и волнующие их вопросы.

Встреча прошла в официальной и в то же время живой, дружеской обстановке и, несомненно, помогла выпускникам окончательно определиться с выбором будущей профессии.






 
 
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18 января 2020 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» состоялось массовое профориентационное...
 
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