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Норвежскую нефть планируют доставлять в Беларусь через порт Клайпеды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Норвежская нефть в ближайшие дни должна поступить в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через порт Клайпеды сырье будет доставлено на завод «Нафтан». Речь идет о партии в 80 тысяч тонн.
Тем временем обсуждаются и другие возможные способы диверсификации поставок нефти. Так, накануне белорусская сторона провела переговоры с казахстанскими партнерами.
Запрос наша страна направила еще 15 января. Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу Соглашения. Его проект сейчас проходит процедуры государственного согласования. Открытым остается вопрос транзита нефти через территорию России.
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Новости Беларуси. Норвежская нефть в ближайшие дни должна поступить в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через порт Клайпеды сырье будет...
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