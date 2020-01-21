Норвежскую нефть планируют доставлять в Беларусь через порт Клайпеды

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Норвежская нефть в ближайшие дни должна поступить в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через порт Клайпеды сырье будет доставлено на завод «Нафтан». Речь идет о партии в 80 тысяч тонн.

Тем временем обсуждаются и другие возможные способы диверсификации поставок нефти. Так, накануне белорусская сторона провела переговоры с казахстанскими партнерами.

Беларусь и Казахстан обсудили возможные способы поставки нефти и нефтепродуктов





Запрос наша страна направила еще 15 января. Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу Соглашения. Его проект сейчас проходит процедуры государственного согласования. Открытым остается вопрос транзита нефти через территорию России.