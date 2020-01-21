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Орденом Матери награждены 4 жительницы Горецкого района
21.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.
В числе награжденных 4 жительницы Горецкого края:
— техник по племенному учету республиканского унитарного предприятия «Учебно-исследовательское хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» Галина Буракова (Горецкий район);
— работница открытого акционерного общества «Маслаки» Вера Ковалевская (Горецкий район);
— домохозяйка Алеся Мальчик (аг. Ректа Горецкого района);
— домохозяйка Лилия Шульган (г. Горки);
В настоящее время в Могилевской области насчитывается 10 797 многодетных семей, 1074 женщины удостоены ордена Матери.
По информации сайта mogilev-region.gov.by
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал...
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