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Орденом Матери награждены 4 жительницы Горецкого района

21.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.

В числе награжденных 4 жительницы Горецкого края:

— техник по племенному учету республиканского унитарного предприятия «Учебно-исследовательское хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» Галина Буракова (Горецкий район);

— работница открытого акционерного общества «Маслаки» Вера Ковалевская (Горецкий район);

— домохозяйка Алеся Мальчик (аг. Ректа Горецкого района);

— домохозяйка Лилия Шульган (г. Горки);

В настоящее время в Могилевской области насчитывается 10 797 многодетных семей1074 женщины удостоены ордена Матери.

По информации сайта mogilev-region.gov.by


 
 
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал...
 
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