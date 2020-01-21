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Уже четыре смерти. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса в Китае

21.01.2020 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Четвертая смерть. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация созывает экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям. 22 января эксперты соберутся, чтобы оценить угрозу и продумать методы борьбы с заболеванием. Китайские специалисты уже выяснили, что новый тип пневмонии передается от человека к человеку. В ходе лечения пациентов заболели около 14 медработников.

В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии

Уже четыре смерти. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса в Китае

Согласно последним данным, число заболевших в Китае составляет 217 человек, 198 из них – жители города Ухань. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Добавим, ситуацию отслеживает Минздрав Беларуси. Усилены профилактические мероприятия, принимаются меры по недопущению его распространения в нашей стране. В частности, информируются туроператоры, проводится соответствующая работа в аэропортах.

Уже четыре смерти. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса в Китае

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Новости Китая. Четвертая смерть. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24...
 
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