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В Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин

21.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


25-26 января в Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин «Я сама», организованная проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. Во время двухдневного интенсива участницы пройдут обучение по самым актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в бизнес-сообществе.

В Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин

Обучение в бизнес-школе «Я сама» уже прошли более 150 участниц — в конце 2019 года бесплатные семинары проекта успешно прошли в Минске и Витебске, куда приехали начинающие предпринимательницы из 20 городов Беларуси. Поддержка женского предпринимательства стало новым направлением в проекте «Малые города», который за два года реализации провел бесплатное обучение бизнес-навыкам для более чем 1500 человек. Большую часть участников проведенных тренингов составили женщины, поэтому организаторы решили создать обучающую программу специально для них.

В прошлом году ПРООН в Беларуси совместно с группой по применению поведенческих методов провели исследование, согласно которому главная причина, по которой женщины не создают свое дело — это недостаток уверенности в своих силах.

— За два года работы с начинающими предпринимателями мы увидели, за какой именно информацией участники приходят на наши мероприятия. Большинство женщин хотят получить мотивацию и убедиться в том, у женщин в Беларуси есть такие же возможности создать успешный бизнес, что и у мужчин. При разработке программы женской бизнес-школы мы учитывали эти потребности и привлекли экспертов, на собственном опыте знающих, какие трудности возникают у женщин, решившихся на создание своего дела, — говорит Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города».

В программе обучения школы восемь блоков, охватывающие ответы на основные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесвумен на старте создания своего дела: как выбрать правильную идею для бизнеса, где найти стартовый капитал, какую стратегию продвижения выбрать и как выстраивать рабочие процессы, чтобы бизнес был эффективным и приносил прибыль. Как показали предыдущие школы, информация будет полезной как для тех, кто только собирается стать предпринимателем, так и для тех, кто уже сделал свои первые шаги в бизнесе.

Мероприятие в Горках пройдет в недавно открывшемся центре поддержки предпринимателей — одного из шести бизнес-инкубаторов, созданных в рамках проекта «Малые города». Помимо проведения бесплатных бизнес-семинаров центр предлагает профессиональные консультации, современное пространство для коворкинга и помощь в развитии стартапов.

В Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин

В Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин

В феврале пройдут еще две бизнес-школы «Я сама» в Могилеве и Полоцке. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Предварительная регистрация на все бизнес-школы открыта по ссылке https://bit.ly/33bbCow, а также на официальной фейсбук-странице ПРООН в Беларуси.

Дмитрий НОВИК,
PR-специалист проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь»
Программы развития ООН в Беларуси.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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25-26 января в Горках пройдет бесплатная бизнес-школа для женщин «Я сама», организованная проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой...
 
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