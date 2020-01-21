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Начальник института удостоен ордена «За службу Родине» III степени

21.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил орден «За службу Родине» III степени начальнику Могилевского института МВД генерал-майору милиции Валерию Полищуку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

«Мы чествуем трудолюбивых, талантливых и целеустремленных людей. Людей, чей триумф сегодня разделит вся страна. Прежде чем вручить вам заслуженные награды, хотел бы отметить, что труд каждого из вас очень важен для нашего государства, ваши честность и преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство искренней гордости за наш народ», — заявил Александр Лукашенко.

На церемонию вручения наград во Дворце Независимости собрались около 40 представителей практически всех важнейших сфер жизни.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок, подчеркнул он. Глава государства вручил орден «За службу Родине» III степени начальнику Могилевского института МВД генерал-майору милиции Валерию Полищуку.

Позже отличившихся поздравил и Министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев.

Подготовила Елена ЧАПЛЫГИНА.


 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил орден «За службу Родине» III степени начальнику Могилевского института МВД генерал-майору милиции Валерию Полищуку....
 
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