Многодетным пересчитают пенсионный стаж

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«Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сегодня стаж маме начисляется, на четвертого ребенка не начисляется. Президент дал поручение, в частности Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения», - сказал Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

Глава ФПБ также прокомментировал указ по выплате пенсий работающим в особых условиях.

«10 лет назад были приняты подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40-50% от пенсии, которую бы они могли получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты», - отметил Михаил Орда. По его мнению, решение президента - это «абсолютно честно и справедливо в отношении людей».