Что будет с теми, кто выпивает на ночь

Источник материала: Tut.by

Иногда люди выпивают алкоголь на ночь, чтобы «лучше спать». Но работает ли на самом деле бокал вина или пива как снотворное? На «Простой вопрос» ответил психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович.

Андрей Абрамович. Фото: из личного архива

— Алкоголь действительно может действовать как транквилизатор, успокоительное. Люди его пьют, чтобы расслабиться, но обратную сторону медали редко рассматривают. Подумаешь, бокал пива перед сном! Некоторые пиво вовсе не считают алкоголем: выпил, расслабился, помогло уснуть — а дальше без пива уже и не может.

Одной из причин регулярного употребления алкоголя люди называют бессонницу: мол, спиртное помогает с ней справиться. Но чтобы решить эту проблему, нужно ходить к психологам или психотерапевтам (а это, к сожалению, в нашем обществе не принято). Если человек плохо спит, ему надо разбираться с причинами. Посмотреть, с чем связано отсутствие сна: семейные проблемы, финансовые трудности и т.д. Но ни в коем случае не следует «заливать» бессонницу алкоголем, так как сон от этого становится неполноценным, он не дает возможности полностью отдыхать и восстанавливать силы.

Кстати, после того как человек, у которого есть проблемы с алкоголем, решит завязать, у него может развиться бессонница из-за дисбаланса нейромедиаторов. Частое употребление спиртного провоцирует накопление в организме большого количества глутамата , который возбуждает нервную систему. Параллельно в организме снижается количество тормозного нейромедиатора ГАМК и дофамина (гормона радости). Когда человек резко перестает выпивать, у него высвобождается больше глутамата, чем обычно, и он становится более восприимчивым к воздействию этого вещества. В результате могут возникать судороги, психозы и бессонницы.

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