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Что будет с теми, кто выпивает на ночь
Источник материала: Tut.by
Иногда люди выпивают алкоголь на ночь, чтобы «лучше спать». Но работает ли на самом деле бокал вина или пива как снотворное? На
— Алкоголь действительно может действовать как транквилизатор, успокоительное. Люди его пьют, чтобы расслабиться, но обратную сторону медали редко рассматривают. Подумаешь, бокал пива перед сном! Некоторые пиво вовсе не считают алкоголем: выпил, расслабился, помогло уснуть — а дальше без пива уже и не может.
Одной из причин регулярного употребления алкоголя люди называют бессонницу: мол, спиртное помогает с ней справиться. Но чтобы решить эту проблему, нужно ходить к психологам или психотерапевтам (а это, к сожалению, в нашем обществе не принято). Если человек плохо спит, ему надо разбираться с причинами. Посмотреть, с чем связано отсутствие сна: семейные проблемы, финансовые трудности и т.д. Но ни в коем случае не следует «заливать» бессонницу алкоголем, так как сон от этого становится неполноценным, он не дает возможности полностью отдыхать и восстанавливать силы.
Кстати, после того как человек, у которого есть проблемы с алкоголем, решит завязать, у него может развиться бессонница из-за дисбаланса нейромедиаторов. Частое употребление спиртного провоцирует накопление в организме большого количества
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Часто люди выпивают алкоголь на ночь, чтобы «лучше спать». Но работает ли на самом деле бокал вина или пива как снотворное?
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