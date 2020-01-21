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Парень метнул из окна банку огурцов и разбил припаркованный Audi

21.01.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске парень разбил припаркованный автомобиль, выбросив из окна своей квартиры банку огурцов. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел на улице Шугаева. В милицию обратился владелец Audi и сообщил, что в его авто разбито лобовое стекло.

Сотрудники милиции установили, что автомобиль повредил 21-летний парень, который проживает в одном доме с хозяином Audi. Выяснилось, что он с друзьями выпивал в своей квартире. В какой-то момент молодой человек решил продемонстрировать товарищам свою силу и выбросил банку с огурцами из окна, попав в автомобиль.

Хозяин транспортного средства оценил причиненный ущерб в 2000 рублей. Материалы проверки передали в Первомайский РОСК, где действиям молодого человека дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяин транспортного средства оценил причиненный ущерб в 2000 рублей. Материалы проверки передали в Первомайский РОСК, где действиям молодого человека дадут...
 
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