Жители Грушевки записали обращение к президенту: «Никто другой нашу проблему решить не может»

Источник материала: Tut.by

Жители Грушевки записали обращение к президенту Александру Лукашенко и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. «Никто другой нашу проблему решить не может», — сказали они.



Скриншот видео с обращением к президенту

Местные жители новостроек возле проспекта Дзержинского собрались в Грушевском сквере с детьми и сделали запись. В видеообращении они говорят: «Со дня на день значительная часть Грушевского сквера может быть безвозвратно уничтожена. К сожалению, городскими властями был грубо нарушен проект планировки и закон о растительном мире».

Местные объяснили, что с жителями района не обсуждали передачу части сквера под застройку. А обращения в Мингорисполком, администрацию Московского района, Министерство природных ресурсов, прокуратуру не дали никаких результатов.

— Нас не хотят слышать, от нас отписываются, а проблемы попросту игнорируют. Просим вас обратить внимание, разобраться в ситуации и остановить уничтожение единственного оставшегося зеленого островка исторической Грушевки — нашего сквера, — сказали местные жители.

По данным обратившихся к президенту, за последние два года сквер урезали с 2,16 до 1,72 гектара.

Напомним, раньше местные уже выходили на акции в защиту Грушевского сквера — люди надевали шарфики на деревья, которые планируют вырубить. По действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно, хотя на кадастровой карте уже отмечен участок под застройку, который «наступает» на часть сквера. Общественных обсуждений по застройке этой территории не проводили, в конце ноября анонсированную презентацию проекта отменили и отправили на доработку.