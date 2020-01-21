|
Жители Грушевки записали обращение к президенту: «Никто другой нашу проблему решить не может»
Источник материала: Tut.by
Жители Грушевки записали обращение к президенту Александру Лукашенко и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. «Никто другой нашу проблему решить не может», — сказали они.
Местные жители новостроек возле проспекта Дзержинского собрались в Грушевском сквере с детьми и сделали запись. В видеообращении они говорят: «Со дня на день значительная часть Грушевского сквера может быть безвозвратно уничтожена. К сожалению, городскими властями был грубо нарушен проект планировки и закон о растительном мире».
Местные объяснили, что с жителями района не обсуждали передачу части сквера под застройку. А обращения в Мингорисполком, администрацию Московского района, Министерство природных ресурсов, прокуратуру не дали никаких результатов.
— Нас не хотят слышать, от нас отписываются, а проблемы попросту игнорируют. Просим вас обратить внимание, разобраться в ситуации и остановить уничтожение единственного оставшегося зеленого островка исторической Грушевки — нашего сквера, — сказали местные жители.
По данным обратившихся к президенту, за последние два года сквер урезали с 2,16 до 1,72 гектара.
Напомним, раньше местные уже выходили на
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители новостроек возле проспекта Дзержинского просят президента помочь сохранить Грушевский сквер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)