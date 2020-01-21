Источник материала: Новости Волковыска

В польской деревне Залешаны началось восстановление мемориала расстрелянным в 1946 году белорусам. Реставрацию осуществляет и финансирует движение волонтеров «Курск». Поговорим о том, что на самом деле происходит в деревне и почему официальное руководство не желает выделять средства на этот проект.

Что случилось в Залешанах?

Деревня расположена на границе двух государств: Беларуси и Польши. В 1946 году здесь лютовал отряд Бурого под предводительством Ромуальда Райса. В скорбный день 29 января здесь погибло 16 мирных, ни в чем не повинных жителей.

В результате операций по зачистке белорусских сел Белостокского региона от якобы коммунистических пособников погибло около 80 человек. Одних расстреляли, многих мирных женщин и даже детей просто сожгли живыми.

Сегодня односельчане и родственники пытаются восстановить добрую память о погибших, реконструируя памятник. Почему власти сопротивляются этой благой миссии?

Причины конфликта

Памятник погибшим от отряда Бурого был установлен в 1965 году. За прошедший период он постепенно начал разрушаться. На нем почти не читаются имена пострадавших мирных жителей, гранит осыпается, все приходит в негодность.

Местный активист А. Селицкий решил заняться восстановлением мемориала и попросил действующую сельскую власть выделить финансы для проведения реконструкции. Но ему было категорически отказано. Причиной для отказа послужила версия о пропаганде российской политики в деревне.

«Курск» идет на помощь

На территории Польши волонтерская организация «Курск» хорошо известна. Ею было восстановлено немало памятников и мемориалов, где похоронены бойцы, отдавшие свою жизнь за победу в Отечественной войне. Многие считают деятельность организации прокремлевской. Но простые люди поддерживают организацию финансово и морально, понимая, что память погибшим за свободу героям — это святыня, которая должна быть вне политики.

В Залешанах сейчас проводятся косметические работы по восстановлению ветхого памятника. Активное участие в этом принимают потомки и родственники погибших от рук Бурого и его команды. Уже обновлен обелиск и мемориальная табличка, скоро все работы будут закончены.

Ромуальд Райс был приговорен за свои военные преступления к смертной казни еще в 1948 году. Это является веским аргументом для тех, кто пытается выставить его как борца с коммунизмом. Сегодня националисты пытаются обелить деятельность этого преступника, мотивируя его дела как восстановление независимости Польши.

Но жители маленьких пограничных деревень знают правду о том, кем являлся Бурый и какие преступления он совершал над мирными жителями.

Простые поляки тоже возмущены попыткой националистов перекрасить историю.

Кто прав — жизнь рассудит. А пока «Курск» помогает восстановить историческую справедливость в маленьком селе Залешаны, и памятник погибшим приобретает подобающий вид.