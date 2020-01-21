В Беларуси к 2035 году планируют перерабатывать половину мусора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за 10 лет возведут 30 современных комплексов для переработки отходов. Все предприятия будут соответствовать существующим экологическим нормам. Об этом заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, передает «МИР 24».

Сейчас в стране повторно используют четверть мусора. Через 15 лет этот показатель вырастет вдвое. В Беларуси построят площадки для компостирования отходов и закроют мини-полигоны.

«Планируется привлечение средств Международного банка Реконструкции и развития. Уже заложены средства для реализации двух комплексов. И практически в каждой области разрабатываются региональные схемы, к которым после утверждения и согласования будут приниматься меры к их реализации», – рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Виталий Смирнов.

Масштабная программа по переработке отходов обойдется стране в 700 миллионов долларов.