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Australian Open. Саснович проиграла уже в первом круге
Источник материала: Партизан
В первом круге Australian Open Александра Саснович (94, WTA) уступила бельгийке Грет Миннен (119).
Это была первая встреча соперниц в туре. Матч продолжался 2 часа 35 минут.
У Саснович 4 эйса, 2 двойные ошибки, Миннен 3 раза подала на вылет и сделала 4 двойные. Соперницы сделали по 4 брэйка.
Отметим, что Саснович выиграла больше очков за счет своих активных действий – 16 против 9, однако допустила 23 невынужденные ошибки при 5 у соперницы.
Арина Соболенко (12) начнет турнир 21 января матчем против Карлы Суарес-Наварро (54).
Соперницы встречались 3 раза, трижды побеждала белорусская теннисистка. Начало игры около 13.10 по белорусскому времени.
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В первом круге Australian Open Александра Саснович (94, WTA) уступила бельгийке Грет Миннен (119).
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