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В Минжилкомхозе рассказали, когда заварят мусоропроводы
21.01.2020 11:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«В каждом крупном населенном пункте проводится эта работа (по завариванию мусоропроводов. - Прим.). В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов - там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены», - сообщает
Для заваривания мусоропровода нужно согласие жильцов, учитывается также возможность строительства контейнерных площадок для сбора мусора.
«Например, в Гродно заварены все мусоропроводы. Там был опрос, местные власти приняли решение и обеспечили строительство контейнерных площадок. В Гомеле эта работа тоже практически завершена».
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Количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года.
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