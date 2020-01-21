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В Минжилкомхозе рассказали, когда заварят мусоропроводы

21.01.2020 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минжилкомхозе рассказали, когда заварят мусоропроводы
Фото из открытых источников

«В каждом крупном населенном пункте проводится эта работа (по завариванию мусоропроводов. - Прим.). В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов - там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Виталия Смирнова.

Для заваривания мусоропровода нужно согласие жильцов, учитывается также возможность строительства контейнерных площадок для сбора мусора. 

«Например, в Гродно заварены все мусоропроводы. Там был опрос, местные власти приняли решение и обеспечили строительство контейнерных площадок. В Гомеле эта работа тоже практически завершена». 

В Минжилкомхозе рассказали, когда заварят мусоропроводы
«Долой мусоропроводы! Да здравствует переработка мусора!»
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Количество домов с мусоропроводами в Беларуси сокращается, вопрос будет решен в ближайшие 1-2 года.
 
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