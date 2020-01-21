В Минжилкомхозе рассказали, когда заварят мусоропроводы

«В каждом крупном населенном пункте проводится эта работа (по завариванию мусоропроводов. - Прим.). В отдельных населенных пунктах остается считанное количество действующих мусоропроводов - там, где нет возможности и местные органы власти не могут обеспечить строительство контейнерных площадок. Хотя и эти вопросы решаются. Думаю, в ближайшие год-два они все равно будут решены», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Виталия Смирнова.

Для заваривания мусоропровода нужно согласие жильцов, учитывается также возможность строительства контейнерных площадок для сбора мусора.