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7 свадебных платьев и красивая дата: Волочкова рассекретила предстоящую свадьбу

21.01.2020 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасии Волочковой накануне исполнилось 44 года. Балерина отметила день рождения в кругу друзей и звезд российского шоу-бизнеса, рассказав им о своей предстоящей свадьбе, пишет cosmo.

Блондинка собрала гостей в московском караоке-баре. Поздравить именинницу приехали Бари Алибасов, Николай Басков, Никас Сафронов, Алена Кравец и другие звезды. Виновница торжества блистала в золотистом платье в пол от французского дизайнера. Стоимость наряда составила более 1,5 тыс. долларов.

Волочкова рассказала, что одной из первых ее поздравила дочь Ариадна. Девочка не присутствовала на торжестве. Артистка пообещала, что отметит день рождения с семьей в воскресенье. Бывшая солистка Большого театра заявила, что Ариадна — ее гордость. По словам звезды, больше детей она не хочет.

Художник Никас Сафронов, поздравляя именинницу на сцене, признался, что его старший сын, 35-летний Дмитрий, хочет жениться на Анастасии и даже уже сделал ей предложение. «Она думает, но она может позволить себе подумать», — заявил живописец.

Интересно, что загадочный возлюбленный именинницы не пришел на вечеринку. Анастасия заявила, что пока не готова представить его общественности, однако поделилась некоторыми подробностями их отношений.

«Мой любимый человек никогда не был женат, он абсолютно свободен и не известен широкой публике. Он восхитил меня своим искренним чувством, вниманием ко мне, добропорядочностью. Сегодня его нет на празднике, он ждет моего возвращения дома, чтобы устроить сюрприз», — рассказала балерина. С утра бойфренд подарил артистке букет из 305 белых роз — ее любимых цветов.


Фото из Instagram Волочковой

Волочкова добавила, что в этом году надеется выйти замуж. Звезда решила выбрать для бракосочетания красивую дату. Свадьба, скорее всего, состоится 20.10.20. Анастасия планирует устроить торжество с королевским размахом. «Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце», — сказала блондинка.

Отметим, что у бывшей балерины уже была роскошная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным — отцом ее дочери Ариадны. Однако официально этот брак не был зарегистрирован.

 
 
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С утра бойфренд подарил артистке букет из 305 белых роз - ее любимых цветов.
 
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