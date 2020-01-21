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В Испании из-за непогоды погибли четыре человека. В стране – красный уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибли от переохлаждения. Еще один скончался от полученной травмы.
Холодный фронт принес в страну сильный ветер и снегопады. Накануне красный – самый высокий – уровень опасности был объявлен в 9 провинциях. Еще в 30 действует предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Снегопады нарушили движение на дорогах: некоторые трассы пришлось перекрыть. Нарушено авиасообщение, закрыты несколько портов. В некоторых районах для школьников отменили занятия. В Валенсии порядка 20 тысяч человек остались без электричества.
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Новости Испании. Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибли от переохлаждения. Еще один...
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