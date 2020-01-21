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«Беспристрастный свидетель истории». Как молодёжь воспринимает фотографии в исторических книгах?

21.01.2020 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Познавать историю Беларуси по документальным книгам. Они действительно выступают в роли главных летописцев или являются лишь авторским взглядом на описываемые события? Ответ на этот вопрос искали участники круглого стола в минском Доме прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беспристрастный свидетель истории». Как молодёжь воспринимает фотографии в исторических книгах?

Как отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Виктор Лискович, только по истории Гродненской области в 2019 году было издано 17 книг. В рамках цикла «В поисках утраченного» отдельные сборники посвящены Гродно, Слониму, Сморгони и Новогрудку. Причем акцент в них сделан на визуальном восприятии – эдакий «инстаграмм-подход»: когда историю молодежь познает через фотографии и рисунки прошлых лет.

«Беспристрастный свидетель истории». Как молодёжь воспринимает фотографии в исторических книгах?

Владимир Лиходедов, автор проекта «В поисках утраченного», лауреат премии Президента Беларуси « За духовное возрождение»:
Читая какую-то книгу, ты изучаешь мнение автора, как автор относится к этому моменту. А фотография беспристрастна. Раньше Photoshop не было. Да, какие-то коллажи делали, но редко. Вот так выглядело это строение, так выглядели люди, такая была одежда. Это беспристрастный свидетель истории.

Всего в рамках цикла «В поисках утраченного» выпущено 27 книг. В 2020 году совместно с Домом прессы автор планирует издать все материалы по истории Гродненского региона.

«Беспристрастный свидетель истории». Как молодёжь воспринимает фотографии в исторических книгах?

Люди в материале: Владимир Лиходедов
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Познавать историю Беларуси по документальным книгам. Они действительно выступают в роли главных летописцев или являются лишь авторским...
 
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