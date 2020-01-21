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На улице Пономаренко Volvo влетела в столб и загорелась
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в столб и загорелась на столичной улице Пономаренко,
Авария произошла в ночь на 21 января. Предварительно установлено, что водитель Volvo ехал со стороны улицы Янки Мавра в направлении проспекта Жукова, не справился с управлением и врезался в столб. От удара автомобиль загорелся.
— Водителя доставили в медицинское учреждение. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, — проинформировали в ГАИ.
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Водителя доставили в медицинское учреждение. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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