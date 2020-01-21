На улице Пономаренко Volvo влетела в столб и загорелась

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в столб и загорелась на столичной улице Пономаренко, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в ночь на 21 января. Предварительно установлено, что водитель Volvo ехал со стороны улицы Янки Мавра в направлении проспекта Жукова, не справился с управлением и врезался в столб. От удара автомобиль загорелся.

— Водителя доставили в медицинское учреждение. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, — проинформировали в ГАИ.