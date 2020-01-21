Доставку Комаровского рынка вернут, но сначала переделают: что изменится

Источник материала: KYKY

14 января мы писали : Комаровский рынок запустил собственную доставку и отдельный сайт для нее – онлайн-магазин « Fresh Комаровка ». По уверениям авторов проекта, несколько первых часов «стартап» пользовался бешеным спросом. А спустя сутки сайт «лег»: появилось объявление о том, что сервис недоступен. Однако все обратимо: доставку вернут. Правда, в другом виде.

Предадимся воспоминаниям. В день, когда новой услуги Комаровки не стало, журналисты TUT.by попытались выяснить, в чем причина. Им рассказали, что на доставку моментально свалилось абсолютно космическое число клиентов. Сделать заказ пыталось около восьми тысяч человек (одновременно). CityDog приводит такие числа: на сайт пришли 24 тысячи пользователей, к вечеру трафик вырос – заказывать продукты хотели аж из Штатов, Израиля, Польши, Германии и так далее, заявили причастные к проекту. Сервер не выдержал такой популярности.

Сайт обещали запустить сегодня, 21 января, но этого не произошло – дедлайн перенесли на 28 января. А причина в том, что служба нашла «свои слабые места» и теперь пытается их исправить, пишет CityDog. «Fresh Комаровке» не хватает людей в штате и курьеров, их активно ищут и уже проводят первые собеседования. Кроме того, сервис ждет ряд изменений:

Доставка будет доступна только на следующий день после заказа.

Исчезнет опция экспресс-доставки.

Введут ежедневное ограничение на количество заявок.

Точное количество заявок, которые будет принимать Комаровка, назовут при запуске сайта. Создатели уточняют, что со временем число заявок вырастет. А нам пока остается верить, надеяться и ждать.