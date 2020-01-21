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Доставку Комаровского рынка вернут, но сначала переделают: что изменится
Источник материала: KYKY>
14 января мы
Предадимся воспоминаниям. В день, когда новой услуги Комаровки не стало, журналисты TUT.by попытались выяснить, в чем причина. Им рассказали, что на доставку моментально свалилось абсолютно космическое число клиентов. Сделать заказ пыталось около восьми тысяч человек (одновременно). CityDog
Сайт обещали запустить сегодня, 21 января, но этого не произошло – дедлайн перенесли на 28 января. А причина в том, что служба нашла «свои слабые места» и теперь пытается их исправить, пишет CityDog. «Fresh Комаровке» не хватает людей в штате и курьеров, их активно ищут и уже проводят первые собеседования. Кроме того, сервис ждет ряд изменений:
Точное количество заявок, которые будет принимать Комаровка, назовут при запуске сайта. Создатели уточняют, что со временем число заявок вырастет. А нам пока остается верить, надеяться и ждать.
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