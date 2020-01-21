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Доставку Комаровского рынка вернут, но сначала переделают: что изменится

21.01.2020 11:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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14 января мы писали: Комаровский рынок запустил собственную доставку и отдельный сайт для нее – онлайн-магазин «Fresh Комаровка». По уверениям авторов проекта, несколько первых часов «стартап» пользовался бешеным спросом. А спустя сутки сайт «лег»: появилось объявление о том, что сервис недоступен. Однако все обратимо: доставку вернут. Правда, в другом виде.

Предадимся воспоминаниям. В день, когда новой услуги Комаровки не стало, журналисты TUT.by попытались выяснить, в чем причина. Им рассказали, что на доставку моментально свалилось абсолютно космическое число клиентов. Сделать заказ пыталось около восьми тысяч человек (одновременно). CityDog приводит такие числа: на сайт пришли 24 тысячи пользователей, к вечеру трафик вырос – заказывать продукты хотели аж из Штатов, Израиля, Польши, Германии и так далее, заявили причастные к проекту. Сервер не выдержал такой популярности.

Сайт обещали запустить сегодня, 21 января, но этого не произошло – дедлайн перенесли на 28 января. А причина в том, что служба нашла «свои слабые места» и теперь пытается их исправить, пишет CityDog. «Fresh Комаровке» не хватает людей в штате и курьеров, их активно ищут и уже проводят первые собеседования. Кроме того, сервис ждет ряд изменений:

  • Доставка будет доступна только на следующий день после заказа.
  • Исчезнет опция экспресс-доставки.
  • Введут ежедневное ограничение на количество заявок. 

Точное количество заявок, которые будет принимать Комаровка, назовут при запуске сайта. Создатели уточняют, что со временем число заявок вырастет. А нам пока остается верить, надеяться и ждать.

Читайте по теме: Кто ведет Instagram Комаровского рынка

 
 
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14 января мы писали: Комаровский рынок запустил собственную доставку и отдельный сайт для нее – онлайн-магазин «Fresh Комаровка». По уверениям авторов проекта,...
 
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