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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

21.01.2020 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Сильные порывы ветра ожидаются сегодня, 21 января. Также местами по территории республики пройдут небольшие дожди.

Как сообщается на сайте pogoda.by, 21 января будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине республики, пройдут небольшие дожди. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С.

В Минске ожидается о без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%).

Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +3.. +5°С, вечером +1.. +3°С.

Кроме того, в течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15-20 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильные порывы ветра ожидаются сегодня, 21 января. Также местами по территории республики пройдут небольшие дожди.
 
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