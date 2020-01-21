В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Источник материала: Ежедневник





Сильные порывы ветра ожидаются сегодня, 21 января. Также местами по территории республики пройдут небольшие дожди.

Как сообщается на сайте pogoda.by, 21 января будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине республики, пройдут небольшие дожди. Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С.

В Минске ожидается о без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%).

Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +3.. +5°С, вечером +1.. +3°С.

Кроме того, в течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15-20 м/с.