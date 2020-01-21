ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

21.01.2020 11:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В Томской области 11 человек погибли в пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали граждане Узбекистана, которые работали на местной лесопилке.

В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

ЧП произошло в поселке Причулымский. Пламя вспыхнуло в жилом доме, на территории частной пилорамы. Когда первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия, здание было полностью охвачено огнем. Двум жильцам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания. Медики оказали им первую помощь. Причины ЧП устанавливаются.

В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Томской области 11 человек погибли в пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали граждане Узбекистана, которые работали на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Успел сказать себе «Стоп!». Кем стал и кем мог бы стать Дмитрий Харатьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика