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В Минске бесправник с 3,2 промилле пытался уйти от погони ГАИ и попал в аварию
Источник материала: Tut.by
В столице пьяный бесправник на Audi пытался скрыться от ГАИ. Об этом
Происшествие случилось днем 20 января. В милицию поступило сообщение о том, что по улице Уборевича едет Audi, которым управляет водитель с явными признаками алкогольного опьянения.
Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, однако тот не выполнил требования и продолжил движение, увеличив скорость. На пересечении улицы Уборевича с улицей Ташкентской водитель Audi не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и вылетел за пределы дороги.
В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки серьезно не пострадали. 37-летнего мужчину, который был за рулем Audi, отвезли на медосвидетельствование. В его крови выявили 3,2 промилле алкоголя.
На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Также выяснилось, что в прошлом году он был лишен права управления транспортными средствами.
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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