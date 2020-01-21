В Минске бесправник с 3,2 промилле пытался уйти от погони ГАИ и попал в аварию

Источник материала: Tut.by

В столице пьяный бесправник на Audi пытался скрыться от ГАИ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Происшествие случилось днем 20 января. В милицию поступило сообщение о том, что по улице Уборевича едет Audi, которым управляет водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, однако тот не выполнил требования и продолжил движение, увеличив скорость. На пересечении улицы Уборевича с улицей Ташкентской водитель Audi не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и вылетел за пределы дороги.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки серьезно не пострадали. 37-летнего мужчину, который был за рулем Audi, отвезли на медосвидетельствование. В его крови выявили 3,2 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Также выяснилось, что в прошлом году он был лишен права управления транспортными средствами.