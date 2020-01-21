ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске бесправник с 3,2 промилле пытался уйти от погони ГАИ и попал в аварию

21.01.2020 11:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице пьяный бесправник на Audi пытался скрыться от ГАИ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось днем 20 января. В милицию поступило сообщение о том, что по улице Уборевича едет Audi, которым управляет водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, однако тот не выполнил требования и продолжил движение, увеличив скорость. На пересечении улицы Уборевича с улицей Ташкентской водитель Audi не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и вылетел за пределы дороги.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки серьезно не пострадали. 37-летнего мужчину, который был за рулем Audi, отвезли на медосвидетельствование. В его крови выявили 3,2 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Также выяснилось, что в прошлом году он был лишен права управления транспортными средствами.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика