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Теплая зима оказывает сдерживающее влияние на темпы роста белорусской экономики

21.01.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Теплая зима оказывает сдерживающее влияние на темпы роста белорусской экономики

Теплая зима наряду с сокращением производства калийных удобрений и уменьшения выпуска в нефтепереработке стали ключевыми причинами замедления темпов роста ВВП Беларуси в 2019 году, считают эксперты Евразийского банка развития.

"Деловая активность в Беларуси сохраняется вблизи равновесия. (…)  Сдерживающее воздействие мог оказать климатический фактор, который привел к сокращению выработки электроэнергии. Уменьшение выпуска калийных удобрений ограничивает рост промышленности и выражается в слабых результатах транспортной деятельности и оптовой торговли", - отмечается в очередном обзоре экономик стран-участниц ЕАБРа, пишет Interfax.by

Эксперты банка также полагают, что в начале 2020 года темп роста экономики Беларуси продолжит замедляться. "По нашим оценкам, в начале 2020 года темп прироста ВВП может несколько замедлиться, в том числе из-за уменьшения выпуска нефтеперерабатывающей отрасли", - говорится в докладе.

Эксперты констатируют, что "производственная активность остается низкой". Так, выпуск отраслей обрабатывающей промышленности по итогам января-ноября 2019 года вырос на 0,8%. "Слабый рост во многом объясняется снижением производства химических продуктов (из-за ремонтных работ на ОАО "Беларуськалий" осенью 2019 года), а также падением объемов нефтепереработки", - отмечается в обзоре.

По оценке экспертов, в Беларуси замедляется и внутренний спрос.

"Потребительская активность замедлилась в 2019 году. На это указывает сокращение в январе-ноябре 2019 года темпов прироста розничной торговли и оборота общественного питания (до 4,4% и 6,7% соответственно). Динамика показателей объясняется уменьшением интенсивности кредитования и замедлением роста доходов населения и в целом указывает на "нормализацию" потребительского спроса после его восстановления в 2017–2018 годах", - говорится в публикации.

Кроме того, сдерживающее влияние на показатели индустриального сектора в 2019 году также оказывали замедление экономической активности в странах – основных торговых партнерах и переоцененность национальной валюты, полагают эксперты. По их мнению, "в 2020 году производственные результаты промышленности во многом будут определяться динамикой нефтеперерабатывающей и химической отраслей".

Поддержку экономике по-прежнему оказывает сельское хозяйство после низкого урожая 2018 года, отмечают эксперты.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2%. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидало роста ВВП на уровне 4%.

Белорусские власти в 2020 году ожидают роста ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Теплая зима наряду с сокращением производства калийных удобрений и уменьшения выпуска в нефтепереработке стали ключевыми причинами замедления темпов роста ВВП...
 
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