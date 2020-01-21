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В Бресте на ул. Московской столкнулись четыре автомобиля

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 12:05 часов 23-летний горожанин управлял автомобилем марки «Фольксваген Поло». Двигаясь по улице Московской, напротив дома №245, совершил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген Транспортер» под управлением 20-летнего жителя Каменецкого района, двигавшегося в попутном направлении.

В Бресте на ул. Московской столкнулись четыре автомобиля

Затем 47-летний житель областного центра, управляя автомобилем марки «Ниссан Альмера», совершил столкновение с «Фольксваген Поло».

После чего автомобиль марки «Опель Зафира» под управлением 63-летней местной жительницы столкнулся с «Ниссан Альмера».

В Бресте на ул. Московской столкнулись четыре автомобиля

В результате ДТП 26-летняя брестчанка, пассажирка «Фольксваген Поло», получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации: около 12:05 часов 23-летний горожанин управлял автомобилем марки «Фольксваген Поло». Двигаясь по улице Московской, напротив дома...
 
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