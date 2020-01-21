Названа причина внезапного инфаркта

Источник материала: Tut.by

Ученые Йельского университета в США пришли к выводу, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, часто встречающихся в загрязненном воздухе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.



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Исследователи проанализировали данные о нефатальных случаях инфаркта миокарда в Аугсбурге (Германия) среди 5898 пациентов. При этом время сердечных приступов сопоставлялось со значениями загрязненности воздуха с учетом таких дополнительных факторов, как день недели и социоэкономический статус.

Оказалось, что в первые несколько часов воздействия на организм частицы способны вызвать сбои в работе сердца. Из-за своего небольшого размера они легко проникают в кровь и в клетки.

Инфаркт миокарда является самой распространенной формой сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Ультрамелкие частицы достигают в размере 100 нанометров или меньше. Основным их источником являются автомобильные выхлопы.