|
Безработным жителям Пинского района предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии
21.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома формирует группы для обучения по следующим профессиям:
Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.
За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18.
Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН! Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома формирует группы для обучения по следующим профессиям: ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)