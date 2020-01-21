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Безработным жителям Пинского района предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии

21.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Безработным жителям Пинского района предлагают освоить востребованные на рынке труда профессии
ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома формирует группы для обучения по следующим профессиям:

  • продавец,
  • швея,
  • повар,
  • маляр,
  • штукатур,
  • облицовщик-плиточник,
  • каменщик,
  • бетонщик,
  • рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электорооборудования,
  • электрогазосварщик,
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др.

Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18.

Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

 
 
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> ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН! Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома формирует группы для обучения по следующим профессиям: ...
 
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