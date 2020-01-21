В Минске за миллион долларов продают квартиру-дворец, похожую на Венецию

Источник материала: KYKY

В Минске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за миллион долларов. В объявлении, опубликованном на сайте domovita.by, рябь в глазах провоцирует все: начиная с фотографий жилья, заканчивая звонким описанием лота. Что об этой квартире только не говорят: «роскошная», «эксклюзивная», «VIP-класса», а рядом – «изумительные аллеи» и «живописная набережная Свислочи». Но и это не кажется агентам недвижимости достаточным – они продолжают набрасывать впечатления.

Квартира площадью 194 квадратных метра в «элитном» жилом доме стоит рядом с парком имени Горького – вблизи исторических памятников архитектуры. Вот вы выложили миллион долларов, вышли на улицу Петра Румянцева, 3, где теперь ваша обитель, а рядом – Камерный драматический театр, Беларуский государственный цирк, Театр оперы и балета. Можно еще на набережную Свислочи сходить, ведь она делает все «законченным и элегантным» (мы не сами придумали).

С улицы в окно вряд ли влезут, потому что жилье на четвертом этаже. Но для тревожных сделан акцент на том, что территория дома под постоянным видеонаблюдением, есть пропускная система доступа на этажи, а внутри дома где-то сидит консьерж. В суповой набор к квартире включены два парковочных места – за ними тоже следят через камеры. Теперь интерьер. Стиль – венецианский, мебель – причудливых форм, атмосфера – аристократизма. Гуляя по этому месту, вы устанете моргать от сусального золота, изумрудных цветов и ажура на изголовьях кроватей. Но прийти в чувства можно будет в санузле с турецкой баней и душем. Впрочем, хватит текста – взгляните своими глазами: