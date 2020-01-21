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Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 января состоялась встреча Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Александра Лукашенко, у двух стран сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой отрасли. Белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров, подчеркнул глава государства.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:
Поэтому с точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, что у белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими. Я сегодня постараюсь все эти вопросы конкретизировать.
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Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»
Новости Беларуси. 21 января состоялась встреча Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24...
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