ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суздальцев: Вопрос удержания власти для Лукашенко - первостепенный

21.01.2020 12:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кадровые изменения в силовых структурах Беларуси говорят о том, что в нынешних условиях Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу.



Так считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"С Россией у Лукашенко сейчас отношения тяжелые, напряженные. Нефть из РФ не поступает с 1 января. Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу, потому что вопрос удержания власти для него - первостепенный. Нынешний министр обороны Равков является профессионалом, у него авторитет в армии был высок. 

Но, видимо, Лукашенко это не устраивало. Он хочет заменить нынешнюю верхушку на людей, верных исключительно ему. Укрепление силовых ведомств идет из принципа личной преданности президенту. Это самая главная задача", - сказал РИА Новости эксперт.

Напомним, ранее Лукашенко назначил новых руководителей Минобороны и Генштаба вооруженных сил. 


Новым министром обороны стал Виктор Хренин, занимавший должность командующего войсками Западного оперативного командования, начальником генштаба - генерал-майор Александр Вольфович, бывший первым замначальника этого ведомства. 

А бывший министр обороны Андрей Равков стал госсекретарем Совета безопасности страны.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровые изменения в силовых структурах Беларуси говорят о том, что в нынешних условиях Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика