Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году

Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат, сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.
В этом году акции приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране.
В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.