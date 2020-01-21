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Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году

21.01.2020 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году
Фото из открытых источников

Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат, сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

В этом году акции приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране. 

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом. 

Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году
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Ссылка на источник 24
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Обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 13 марта, 8 мая, 2 июля, 14 октября и 4 декабря 2020 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с...
 
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