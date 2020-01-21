Стали известны даты бесплатных консультаций у нотариусов в 2020 году

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Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат, сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

В этом году акции приурочены к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, Дня матери и Дня юриста в нашей стране.